وزير الخارجية العراقي: نطلب من دول الجوار احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الخميس، دول الجوار العراقي إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية. وقال حسين، في تصريحات من بروكسل التي يزورها ضمن جولة أوروبية “بالنسبة لسياساتنا تجاه دول الجوار نحن نحاول أن نوضح لدول الجوار أننا نرغب في إقامة علاقات متوازنة بين هذه الدول كلها، هذا لا يعني أننا سنختار دولة تكون ضد الدول الأخرى بل سنتعامل مع هذه الدول كلها بشكل متوازن”.

وأضاف “نحن نطلب منهم أن يحترموا سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية العراقية وبناء العلاقات على أساس المصالح المتبادلة لكلا الطرفين”، مؤكدا “لن نقبل أي تدخل بشؤوننا ونحن نحاول أن نوضح للآخرين أن القرار في العراق لا بد أن يكون بيد الشعب العراقي ورئيسه وهذه واحدة من الأسس التي بنينا عليها علاقاتنا الخارجية”.

وتنفذ تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في إقليم كردستان العراقي، وذلك، بحسب أنقرة، ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

واستدعت الخارجية العراقية السفير التركي ثلاث مرات منذ حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على القصف والتدخل البري التركي في إقليم كردستان العراقي، وطالبت بسحب كل القوات التركية من أراضي العراق.

المصدر: سبوتنيك