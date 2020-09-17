الوزيرة عبد الصمد وقعت قرارا يتيح لطلاب الاعلام التدرب في وحدات الوزارة

وقعت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، اليوم، قرارا يتيح لطلاب الإعلام في الجامعات العامة والخاصة اكتساب الخبرات العملية والمهارات، من خلال التدرب في الوحدات التابعة لوزارة الإعلام، “إذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية للاعلام” ومديرية الدراسات.

ويقضي القرار بأن يتقدم الطلاب بطلب يسجل في قلم وزارة الإعلام، يعبرون فيه عن رغبتهم بالتدرب في إحدى وحدات الوزارة، على أن ترفق الطلبات بصورة عن الهوية، وإفادة من الجامعة/ الكلية التي يدرسون فيها، بالاضافة إلى السيرة الذاتية لصاحب الطلب.

كما ينص القرار على أن تتم متابعة جميع المتدربين من قبل رؤساء الوحدات في الوزارة، ليصار عند انتهاء تدريبهم إلى وضع تقرير عن الأعمال التي كلف بها كل طالب ونتيجتها، على أن ينشر موقع وزارة الإعلام في ما بعد بيانات وإحصاءات متعلقة بالمتدربين واختصاصاتهم والجامعات التي يتابعون تحصيلهم العلمي فيها. ويتم تحديث طلبات المتدربين أول يوم اثنين من كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وتمنح وزارة الإعلام المتدرب إفادة بالتدريب الذي خضع له.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام