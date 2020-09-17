وزارة الصحة الايرانية تعلن عن 176 وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري إن “اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لحد الآن 413 الفاً و149 شخصاً”، وبتسجيل 176 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة مضت، فقد بلغت الوفيات الناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس في ايران 23 الفا و808 شخصاً. واضافت السيدة لاري، خلال مؤتمرها الصحفي الخميس، أنه منذ أمس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، تم تسجيل الفين و815 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران، وان الفا و628 شخصا من هؤلاء المصابين ادخلوا المستشفيات والمراكز العلاجية لتقلي العلاج.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحها، من ان اجمالي عدد الذين غادروا مستشفيات البلاد بعد تعافيهم من مرض كورونا بلغ لحد الان 353 الفا و848 شخصا. كما اعلنت ان 3 ملايين و667 الاف و551 شخصا في ايران خضعوا لفحوصات تحديد الاصابة بفيروس كورونا.

المصدر: ارنا