الكويت تسجل 825 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” بارتفاع ملحوظ عن معدل أمس والإجمالي يناهز 98 ألفا وتسجيل 4 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 575 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 15:28

الكويت تسجل 825 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” بارتفاع ملحوظ عن معدل أمس والإجمالي يناهز 98 ألفا وتسجيل 4 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 575 (سبوتنيك)

منذ 28 mins 17 September، 2020
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