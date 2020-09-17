التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 15:28

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار بالاتجاهين

منذ 35 mins 17 September، 2020
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