قطر والإمارات ترصدا نحو ألف إصابة بفيروس كورونا وصفر وفيات

سجلت دولتا قطر والإمارات مجتمعتين، اليوم الخميس، 1030 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ فيما لم تسجل الجهات الصحية في البلدين الخليجيين أي حالات وفاة جراء تداعيات المرض، في الـ 24 ساعة الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 122693 حالة. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 213 حالة من فيروس “كوفيد 19″؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 119613.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس، المسجلين لدى وزارة الصحة العامة في دولة قطر 208 حالات. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و661 حالة شفاء؛ ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات بالعدوى في الإمارات 82568 حالة، والوفيات 402 حالة؛ بينما أصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 72117.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي المصابين بالمرض أصبح 91753، وإجمالي المتعافين 84648، والعدد التراكمي للوفيات 818 حالة. وبالنسبة لقائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد للدول العربية، تأتي قطر في المركز الثالث، وعُمان سابعة، والإمارات في المركز الثامن.

المصدر: سبوتنيك