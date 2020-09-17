اليمن:غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية #الظاهر في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 13:34
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الرئيس المكلف مصطفى أديب اتصل بالرئيس عون وطلب منه تأجيل اللقاء إلى بعد الظهر افساحا في المجال لمزيد من الإتصالات
الرئيس بري للجمهورية: نحن مع إنجاح المبادرة الفرنسية ومصرّون على ذلك وفي الوقت نفسه نحن لدينا مسلمات وطنية
الرئيس بري: ما طالبنا به هو أنَّنا كلنا شركاء في ادارة البلد ولن نقبل ان يكون هناك من هو ابن سِت وهنالك ابن جارية
الرئيس بري: لم نسمع بأنّ المبادرة الفرنسية أشارت من قريب او بعيد الى المداورة في وزارة المالية
الرئيس بري: بالتأكيد إنّ هذه المداورة لو كانت قد طُرحت لكان التكليف قد سلك مساراً آخر غير المسار الحالي
النائب قاسم هاشم:جمعية المصارف كشفت نواياها في باريس وأبلغت أن أموال المودعين في خبر كان هذه الحقيقة استعدوا لها
نقيب الأطباء أبو شرف: اذا بقيت اعداد اصابات كورونا ترتفع بهذا الشكل فنحن قادمون على اقفال المدارس والتعليم عن بعد
أبو شرف: عدد المصابين بكورونا داخل سجن رومية تخطى عتبة 200 حالة وندعو لتسريع المحاكمات لتخفيف عدد السجناء
قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والزراعة يحدد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب
وزيرا الإقتصاد والزراعة: كيلو الفروج الكامل 12000كيلو صدر الدجاج على أنواعه كافة 19000 بقية الأنواع ب11000
وزيرا الإقتصاد والزراعة: سعر كرتونة البيض 30 بيضة بـ 12500 ل.ل
وزيرا الإقتصاد والزراعة: سعر لحم البقر الطازج ب36,075 لحم غنم مجروم 40,950 ليتر الحليب السائل 1700ل ل
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: المقاومة أعدت للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال
مجموعات من المستوطنين الصهاينة تقتحم المسجد الأقصى المبارك
بومبيو: سنتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران
بومبيو: بدأنا مسعى لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن تتهمها بانتهاك الاتفاق النووي
الخارجية الصينية: الصين تعارض بشدة زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراشإلى إلى تايوان
تراجع سوق السيارات في أوروبا بمعدل 18.9 بالمئة خلال آب/أغسطس بسبب وباء كورونا
الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية تباشر بعملية لنقل آلاف المهاجرين المشردين منذ احتراق في مخيم موريا إلى مخيم جديد
الصحة اللبنانية: تسجيل 634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
اليمن:غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية #الظاهر في صعدة
منذ 51 mins
17 September، 2020
اليمن
صعدة
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