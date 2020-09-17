وزير الاقتصاد: زيادة وزن ربطة الخبز مئة غرام وتوزيع هبة الطحين على الافران

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، أنه أصدر قرارا قضى بزيادة وزن ربطة الخبز من 900 غرام الى 1000 غرام لمدة 62 يوما، وتوزيع هبة الطحين مجانا على الافران.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده صباحا في مكتبه، في حضور المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي في لبنان ملاك جعفر، المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري ونائب رئيس اتحاد المخابز والأفران علي ابراهيم.

استهل الوزير نعمه المؤتمر بشكر برنامج الاغذية العالمي على هبة الـ 12000 طن من الطحين التي سيتم توزيعها على الافران لتخلط مع الطحين المخصص لصناعة الخبز بنسبة مدروسة للحصول على الجودة المطلوبة.

أضاف “اتفقنا مع الافران والمطاحن ان سعر الربطة سيبقى 2000 ليرة لبنانية والوزن سيصبح 1000 غرام بدلا من 900 غرام، لان الطحين الهبة، سيوزع مجانا على الافران المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والتي سيتم التأكد من انها تعمل وتنتج الخبز العربي”.

وأكد أن “القرارات اللازمة تصبح نافذة اعتبارا من الاثنين 21 أيلول الجاري ولمدة 62 يوما”، مشيرا إلى أن “لبنان لا يحتاج الى هبات من الطحين او القمح بل الى معدات حديثة لتفريغ الحبوب والقمح بوسائل متطورة تحفظ سلامة ونظافة هذه الحبوب”، مشددا على أن “الدعم للسلة الغذائية مستمر”.

ثم تحدثت جعفر فأشارت إلى أن “برنامج الأغذية العالمي حريص على التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، إذ انه يعاني أزمات ثلاث، اقتصادية، وصحية (كورونا) وتداعيات الانفجار الكارثي. وهدف تعاوننا مع الوزارة هو رفع عبء صغير عن المواطن عبر زيادة وزن ربطة الخبز من 900 غرام الى 1000 غرام لمدة 62 يوما، مع العلم ان لبنان ليس بحاجة الى مثل هذه الهبات بل هدفنا تفعيل وتنشيط عمل مرفأ بيروت ونحن نتعاون للمساعدة على انهاض هذا المرفأ”.

قرار رقم 23/ح.ش

وصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال قرارا حمل الرقم 23 / ح.ش يتعلق بتحديد الحد الأقصى لسعر الخبز اللبناني الابيض. جاء فيه:

– المادة الاولى: خلافا لأي نص آخر، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الابيض، وفقا لما يلي:

*ربطة حجم كبير زنة 1000 غرام حدا ادنى بسعر 2000 ليرة لبنانية حدا اقصى.

*ربطة حجم وسط زنة 400 غرام حدا ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية حدا اقصى.

– المادة الثانية: يحصر إنتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 21/9/2020 ولمدة 62 يوما من تاريخه ويبلغ من يلزم.

وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم إلى أن “هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مقرون بدعم السكر والخميرة المستعملة في صناعة الخبز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام