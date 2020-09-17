نقيب الأطباء: نتخوّف من الأسوأ وأكثر من 200 حالة كورونا في رومية والسجناء لا ينصاعون للتدابير الوقائية

قال نقيب الأطباء شرف أبو شرف “لم نتسلم شيئا من المساعدات التي كنا ننتظرها من الدول”، مضيفا “إننا نتخوف من الوصول إلى وضع يكون فيه فيروس كورونا أسوأ مما هو عليه الان”.

وطالب أبو شرف، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع خلية الأزمة في نقابة أطباء لبنان في بيروت، بتجهيز المستشفيات الخاصة والحكومية، مشيرا إلى أن “المستشفيات الميدانية لا لزوم لها ولا تفي بالغرض في حال تفاقم عدد الإصابات”.

وحول فتح المدارس، قال إن “هذا الأمر يتطلّب رؤية لتطور الامور”، معتبرًا أنه “اذا بقيت اعداد الاصابات ترتفع بهذا الشكل فنحن متجهون لإقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد”، مقترحا اعتماد “تلفزيون تربوي للتعليم”.

ولفت أبو شرف إلى أن “هناك أكثر من 200 حالة مثبتة بكورونا في سجن رومية، مؤكدا أن “المشكلة تكمن في عدم تعاون السجناء وعدم التزامهم بالتدابير الصحية”.

ودعا نقيب الأطباء إلى “التسريع بالمحاكمات للتخفيف من عدد السجناء في سجن رومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام