قوى الأمن: ضبط سارق في بعلبك

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “جرى سابقا تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام ثلاثة أشخاص على متن سيارة “رينو كانغو” لون أبيض، بعملية سرقة من أحد المشاريع السكنية في بلدة عين بورضاي – بعلبك.

بتاريخ 25-8-2020، ادعى صاحب العلاقة لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، ضد مجهول بجرم السرقة.

من خلال التحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع، تمكنت من تحديد هوية أحد أفراد عصابة السرقة، فعملت على رصده، ومن ثم توقيفه في محلة رأس العين – بعلبك، على متن السيارة التي استعملت في عملية السرقة (جرى ضبطها)، ويدعى: أ.ي (مواليد عام 1987 لبناني).

ضبط داخل السيارة أدوات مسروقة من اجهزة كهربائية وصناعية متنوعة.

بالتحقيق معه، أنكر ما نسب إليه، وبعد مواجهته بالمضبوطات والفيديو المتداول، عاد واعترف بقيامه بعملية السرقة، بالاشتراك مع شخصين آخرين.

أودع الموقوف مخفر بعلبك، وأعيدت المضبوطات إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام