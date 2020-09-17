سورية: شهيد ومصابون جراء تفجير بريف الحسكة

استشهد مدني سوري وأصيب آخرون جراء انفجار بالقرب من محطة للوقود في منطقة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بسورية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة “سانا” أن عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت، مساء الأربعاء، بصهريج وقود مقابل محطة محروقات على الطريق العام الواصل بين تل علو واليعربية في منطقة الرميلان ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين تصادف وجودهم في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية استنفرت قواتها وطوقت مكان الانفجار بشكل كامل.

ووقع في أمس الأربعاء قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا “قسد” في هجمات بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية وذلك في إطار تصاعد الهجمات على مقرات ومحاور تحرك هذه الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

المصدر: سانا