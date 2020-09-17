جيش الاحتلال الصهيوني ينصب بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق تحسباً لتصعيد مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 11:32

جيش الاحتلال الصهيوني ينصب بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق تحسباً لتصعيد مع غزة

منذ 37 mins 17 September، 2020
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