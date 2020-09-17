روسيا تسجل 5762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 5762 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 730 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1085281 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 5762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1085281 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 730، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 211 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 5754 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 895868 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 144 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 19061 شخصا.

المصدر: سبوتنيك