ترامب: الولايات المتحدة قد تبدأ توزيع لقاح كورونا في أكتوبر

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تبدأ الولايات المتحدة في توزيع لقاح ضد “كوفيد-19 “في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو بعده بقليل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي “نحن جاهزون لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة للغاية. يمكن أن نبدأ في وقت ما في أكتوبر… أعتقد أنه سنبدأ في منتصف أكتوبر وربما بعد ذلك بقليل.”

ووفقًا له، الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لتوزيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

وكشف ترامب عن إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا كما أكد علمه بوجود إصابات محتملة بالوباء في البيت الأبيض “لكنها ليست بالقرب منه”، على حد تعبيره.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

المصدر: سبوتنيك