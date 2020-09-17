ناسا تؤكد الدخول رسميا في دورة شمسية جديدة تماما!

تؤكد نظرة فاحصة على نشاط الشمس ما اشتبه به الخبراء لفترة من الوقت، وهو دخول الشمس في دورة جديدة.

ومنذ البدء في تتبع نشاط الشمس بجدية، لاحظ البشر نمطا من السكون والحركة يتكرر كل 11 عاما تقريبا.

وكانت هناك 24 من هذه الدورات منذ أن سُجلت الملاحظات لأول مرة في منتصف القرن الثامن عشر. ووفقا للجنة مكونة من خبراء وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن ديسمبر 2019 شهد بداية الرقم 25.

ويقول فريدريك كليت، مدير مركز البيانات العالمي لمؤشر البقع الشمسية والأرصاد الشمسية طويلة المدى: “نحتفظ بسجل مفصل للبقع الشمسية القليلة الصغيرة، التي تشير إلى بداية الدورة الجديدة وظهورها. هذه هي البشائر الضئيلة للألعاب النارية الشمسية العملاقة في المستقبل. فقط من خلال تتبع الاتجاه العام على مدى عدة أشهر، يمكننا تحديد نقطة التحول بين دورتين”.

وعلى الرغم من قرون من التسجيل الدقيق لدورات 11 عاما، ما زلنا لا نمتلك الآليات الكامنة وراء هذه الدورات التي نجحت بشكل كامل. وبالنظر إلى الكون، هناك مجموعة متنوعة من الكائنات النابضة، التي تبدو وكأنها تشتعل وتغمق على فترات يمكنك ضبط ساعتك عليها تقريبا.

وأفضل ما يمكننا تحديده لأنماط شمسنا، يتعلق بالتغيرات في مجالاتها المغناطيسية، والتي بدورها مدفوعة بتيارات معقدة من البلازما المتدفقة في أعماقها.

ويقول عالم الطاقة الشمسية في ناسا، ليكا غوهاتاكورتا: “عندما نخرج من الحد الأدنى من الطاقة الشمسية ونقترب من الحد الأقصى للدورة 25، من المهم تذكر أن النشاط الشمسي لا يتوقف أًبدا”.

وفي حين أن دورة الارتفاعات والانخفاضات تحدث على مدى 11 عاما، إلا أنها تمثل بدقة أكبر انعكاس لدورة أكبر مدتها 22 عاما، يحددها الانقلاب الكامل في قطبية الشمس. وكل 11 عاما تتبادل الأقطاب، وتعود إلى مكانها في نهاية الحلقة التالية.

ويمكن أن تساعدنا مراقبة هذه التحولات في التنبؤ بشكل أفضل بالطقس الفضائي، والذي تحفزه إلى حد كبير اندفاعات البلازما المشحونة والإشعاع، الذي يمكن أن ينفجر بشراسة في الفضاء، خاصة خلال فترات ذروة الطاقة الشمسية.

وستمر حوالي خمس سنوات أخرى قبل أن نقول إننا في خضم المرحلة الأكثر عدوانية من الشمس. وهذا لا يعني أننا لا نحتاج إلى الاهتمام الآن.

ويقول دوغ بيسكر، الرئيس المشارك للجنة وعالم الفيزياء الشمسية في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، في كولورادو: “لمجرد أنها دورة شمسية أقل من المتوسط ​، لا يعني ذلك أنه لا يوجد خطر من حدوث طقس فضائي شديد تأثير الشمس على حياتنا اليومية حقيقي وموجود”.

وهناك شيء واحد مؤكد: أي علاقة بين أحداث 2020 المحبطة إلى حد ما ونشاط الشمس، هي في أفضل الأحوال مجازية. ومع ذلك، لا يسع المرء إلا أن يتساءل في بعض الأحيان عما يحدث في النجوم.

المصدر: روسيا اليوم