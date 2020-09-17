أهم الفيتامينات للوقاية من الفيروسات في الخريف

كشفت الدكتورة مارينا ابليتايفا، خبيرة التغذية وأخصائية أمراض المناعة والحساسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها لتعزيز جهاز المناعة في فصل الخريف.

ووفقا للدكتورة، تعتبر مادة البيتا كاروتين من العناصر المهمة لحماية الجسم من عدوى الأمراض الموسمية. وهذه المادة موجودة في الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقالي، مثل الجزر والخوخ والمشمش واليقطين والبطيخ وغيرها.

وتقول، الخبيرة “هذه المواد غنية بمادة بيتا كاروتين، التي تتحول إلى فيتامين А، الذي يحمي الغشاء المخاطي في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي من توغل الفيروسات والبكتيريا. محذرة من أن تناول فيتامين А النقي قد يكون ساما للجسم”

وأضافت الدكتورة، وهذا الفيتامين موجود أيضا في الحليب ومنتجات الألبان.

وأشارت الخبيرة، إلى أن الفيتامين الثاني المهم في هذا الفصل، هو فيتامين С، الذي بفضله يمكن تعزيز المناعة الخلوية. بالإضافة إلى أنه عامل مؤكسد قوي، ويحمي خلايا الجسم من التلف.

المصدر: نوفوستي