خبر أثار جدلا واسعا… هل يكون الشتاء القادم “شديد البرودة”؟

مع قرب انتهاء موسم الصيف ودخول الخريف رسميا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، منشور حول شدة البرودة ودرجات الحرارة المتوقعة لموسم الشتاء.

المنشور الذي تداولاته صفحات عديدة على موقع “فيسبوك”، ادعى تحذير الهيئة من أن شتاء هذا العام سيكون “شديد البرودة”، وحصل على آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات عبر الصفحات المختلفة.

وفي حين لم تشر هذه المنشورات المتداولة على نطاق واسع إلى جهة مسؤولة عن هذا التصريح، نفت وكالة الأرصاد العالمية، في تصريح لموقع تفنيد الشائعات “فتبينو” هذا الادعاء، وهي منظمة مختصة بإصدار توقعات الطقس لفترات طويلة.

من جانبه أكد محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، صعوبة التنبؤ بحالة الطقس الشتاء المقبل، مؤكدا أن التنبؤ الجوى يكون أدق عندما تقل مدته.

وقال فى تصريح لموقع “فيتو” المصري، أن هناك سمات يتميز بها كل فصل، فالشتاء معروف بالبرودة والصيف من سماته ارتفاع الرطوبة، موضحا أن التنبؤ الدقيق يكون خلال 72 ساعة، وأن خرائط الطقس متغيرة وفقا للتوزيعات الضغطية.

فيما قال موقع طقس العرب إن هذه الشائعة عادة ما تنتشر قبل الشتاء ويتم تضخيمها، لكن لا يمكن تأكيدها أو نفيها من الآن.

وقالت الإدارة الأمريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في توقعات تجريبية غير رسمية طويلة الأمد، إن درجة الحرارة في فصل الشتاء المقبل قد ترتفع فوق المعدلات الطبيعية في معظم الولايات، بسبب بعض الظهور الطبيعية.

فيما حذر موقع “سنو براينز” من أن بعض المناطق قد تتعرض إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل المعتاد، فيما ستشهد مناطق أخرى هطول ثلوج كثيفة، لكنها قال إنها كلما كانت التوقعات مبكرة كانت أقل دقة.

المصدر: سبوتنيك