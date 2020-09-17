مطعم معلق في السماء يفتح أبوابه في بلجيكا…

فتح مطعم بلجيكي، معلق في السماء على ارتفاع 50 مترا، أبوابه أمام الزوار مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك بعد إغلاقه بسبب جائحة كورونا.

ويسمى المطعم “عشاء في السماء”، حيث بدأ عمله في بلجيكا وامتد إلى دول أخرى وأصبح له فروع في نحو 60 دولة.

ويقوم الزبائن بالجلوس على مقاعد ويتم تثبيتهم بشكل جيد حول طاولة، بينما يقوم طهاة مشهورون بتحضير الطعام لهم.

ويشار إلى أن استيعاب المطعم، قبل الجائحة، كان 22 شخصا أمام الطاولة الواحدة، ولكن في ظل الجائحة انخفض عدد الزبائن أمام الطاولة الواحدة إلى 4 أشخاص، كما تم الفصل بين الطاولات وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي الخدمة، وفق وكالة “رويترز”.

وسعر الخدمة التي يقدمها المطعم 295 يورو (350 دولارا) للشخص أو 150 يورو لحفلات بعد الظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: سبوتنيك