الرئيس الأميركي ترامب يعلن أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 04:00

الرئيس الأميركي ترامب يعلن أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به

منذ 49 mins 17 September، 2020
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