بالصورة..3 مصابين وإخلاء 16 مواطنًا إثر حريق أسفل مبنى سكني في الحدت شرق بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 04:00

بالصورة..3 مصابين وإخلاء 16 مواطنًا إثر حريق أسفل مبنى سكني في الحدت شرق بيروت

منذ 1 ساعة 17 September، 2020
الحدت
لبنان

المصدر: تويتر

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