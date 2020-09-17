بالصور ..البحرينيون يرفعون شعارات مناهضة للتطبيع في تظاهرات عمت مناطق البحرين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2020 - 02:26

بالصور ..البحرينيون يرفعون شعارات مناهضة للتطبيع في تظاهرات عمت مناطق البحرين

منذ 1 ساعة 17 September، 2020
البحرين
البحرين - عربي وإقليمي

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة