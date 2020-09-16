الاعلان عن بدء العمل في مركز الحجر في فندق المعرض الشمال

عقدت اللجنة الفرعية لغرفة ادارة الكوارث والازمات في الشمال اجتماعا في سراي طرابلس، بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بحضور امينة سر لجنة ادارة الكوارث القائمقام ايمان الرافعي، مدير مركز الحجر رائد طراف، طبيب قضاء طرابلس الدكتور وليد البابا، وممثلين عن بلديات قضاء طرابلس، وعن UNDP الان شاطري، مسؤول الصليب الاحمر في الشمال روجيه بافيتوس، وممثلين عن اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات قضاء طرابلس، وعن المنظمات الدولية المساندة (/UNCHR/WHO)، اضافة الى نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وثقافة الممرضين.

وتم الاعلان عن بدء العمل في مركز الحجر في فندق المعرض واستقباله للمصابين بفيروس كورونا -19 ، ثم تم عرض للاعمال المنجزة لناحية تجهيز وتأهيل الفندق كمركز للحجر والتوجه بالشكر لجميع من ساهم لجعل المركز صالح لاستقبال مرضى كوروونا من برنامج الامم المتحدة الانمائي (الذي تكفل بتأهيل وتجهيز المركز ليتلاءم مع القدرة الاستيعابية ووفقا للمعايير الصحية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية) وذلك بتمويل بريطاني، اضافة الى عقده اتفاقية مع الصليب الاحمر اللبناني لتشغيل المركز ويتضمن نفقات ثلاث وجبات للمصابين ودفع بدلات استهلاك الكهرباء والفيول للمولد الكهربائي ومولد خدمات التنظيف ومساهمته في تدريب العاملين. كما ساهمت المفوضية العليا للاجئين بتجهيز مركز اخذ العينات من باحة اوتيل المعرض وتقديم بعض التجهيزات والمعدات، كما قدمت اليونسيف للمركز مواد التعقيم لحماية الفريق التمريضي، فضلا عن تقديم ادوات التنظيف ،اضافة الى مساهمة منظمة الصحة العالمية بتأمين الفريق التمريضي.

كما قدمت الغرفة الشكر للجمعيات المحلية والاشخاص والمؤسسات التي ساهمت بدفع بدل ايجار المولد الكهربائي (شهر على نفقة كل جمعية) وتأمين بعض الحاجات، وهي اجيالنا، سنابل النور، فرنسبنك، العزم والسعادة، النائب فيصل كرامي وجمعية سوى بننجح، بالتنسيق مع لجنة ادارة الكوارث في بلدية طرابلس .

وقد شدد المجتمعون على التقيد بالتعميم المتعلق بحوكمة مراكز الحجر لناحية ادارته، والمسؤوليات الملقاة على كل جهة معينة، اضافة الى التركيز على الفئات من المصابين الاكثر تهميشا والذين يقيمون في منازل مكتظة لتأمين دخولهم الى المركز كأولوية وذلك بالتنسيق مع البلديات في هذا المجال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام