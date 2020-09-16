العراق: قوات #الحشد_الشعبي تتصدى لمحاولة هجوم نفذتها مجموعة من عناصر #داعش الإرهابي على الساتر الامني في ناحية #العظيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 23:14
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: محور المقاومة هو المحور الذي يعمل لمصلحة فلسطين ويؤسس للمستقبل
الشيخ قاسم: إن تهديد التطبيع هو فرصة يجب أن نستفيد منها لفرز الداعمين لفلسطين عن خدم "اسرائيل"
الشيخ قاسم: "اسرائيل" مردوعة كما لم يحصل في تاريخها وعوامل ضعفها وتفككها تضعها على طريق الزوال
الشيخ قاسم: الخزي والعار للإمارات ولكلّ من يطبّع وليعلموا أنهم لن يقدموا شيئا ضد القضية الفلسطينية ولن ينجحوا
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: التطبيع مع العدو فعل خيانة لتضحيات شعوبنا وخروج عن المنظومة الأخلاقية والدينية
الشيخ عبد الامير قبلان: توقيع اتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني الغاشم لن يثني عزيمة شعوبنا وقواها المقاومة عن النضال
المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام: نؤكد موقفنا الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع
عبد السلام: الشعب اليمني تعرض للحرب لأنه واجه كيان العدو الصهيوني بالموقف في وقت مبكر
رابطة علماء اليمن: نشدد على وقوفنا مع الشعب الفلسطيني وقضية الامة الاسلامية الأولى في استعادة مقدساتها
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: لا جدوى من الاعتراف "بإسرائيل" او التطبيع معها لأن أصحاب القضية يرفضون ذلك
عمران خان: الفلسطينيون أصحاب قضية ظُلموا وحُرموا من حقوقهم واغتصبت اراضيهم
المجمع العالمي للصحوة الاسلامية: ندين صفقة القرن وتطبيع علاقات الدول الخانعة مع الكيان الصهيوني الغاصب
رئيس الموساد يوسي كوهين: ربما نتوجه الى البيت الابيض لعقد اتفاق مع السعودية
معلومات المنار: الحريري طلب أن تكون المالية من حصة الطائفة السنية والداخلية للأورثوذكسية والدفاع أو الخارجية للشيعة
مصادر المنار: لا صحة لما يقال عن طرح اسم اللواء عباس ابراهيم لوزارة الداخلية كحل تسووي مع الثنائي الشيعي
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو فشل في زيادة الضغط على ايران
وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتوسيع الاتفاق النووي مع ايران ونرحب بالنقاشات حوله
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لعدم بيع أسلحة الى السعودية والإمارات بسبب الحرب على اليمن
الصحة اللبنانية: تسجيل 634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيسة المفوضية الأوروبية: تركيا يجب أن تتوقف عن ترهيب جيرانها واليونان وقبرص تعوّلان على دعم الاتحاد الأوروبي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
العراق: قوات #الحشد_الشعبي تتصدى لمحاولة هجوم نفذتها مجموعة من عناصر #داعش الإرهابي على الساتر الامني في ناحية #العظيم
منذ 1 ساعة
16 September، 2020
الحشد الشعبي
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