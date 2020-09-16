العراق: قوات #الحشد_الشعبي تتصدى لمحاولة هجوم نفذتها مجموعة من عناصر #داعش الإرهابي على الساتر الامني في ناحية #العظيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 23:14

العراق: قوات #الحشد_الشعبي تتصدى لمحاولة هجوم نفذتها مجموعة من عناصر #داعش الإرهابي على الساتر الامني في ناحية #العظيم

منذ 1 ساعة 16 September، 2020
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