وفد بريطاني برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا زار شمال شرق سوريا

وصل أمس، الثلاثاء وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن، مناطق شمال شرق سوريا عبر معبر سيمالكا على الحدود السورية مع كردستان العراق، حيث كان في استقبال الوفد كل من “الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية” في ما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية” في شمال شرق سوريا “عبدالكريم عمر” و”دانيا رمضان”.

وقالت مواقع كردية إن الجانبين عقدا اجتماعاً مغلقاً لمدة ساعة لمناقشة العديد من القضايا السياسية، والتركيز على محاربة داعش وسبل التصدي لانتشار وباء فيروس كورونا في شمال شرق سوريا. وعقب انتهاء الاجتماع قال “الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية”، “عبدالكريم عمر”: “نحن سعداء جداً في “الإدارة الذاتية” بهذا اللقاء وهذه الزيارة المهمة لنا وللمملكة المتحدة، وخاصة أننا شركاء في التحالف على الأرض للقضاء على داعش”. وأضاف أن “المملكة المتحدة لها دور كبير جداً في حل الأزمة في سوريا، وإجراء تغيير وطني وديمقراطي وفق القرارات الدولية”، ولفت إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة حل الأزمة في سوريا بعد كل هذه السنوات من عمر هذه الأزمة، بشكل ديمقراطي وسلمي وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 بمشاركة كل مكونات الشعب السوري.

ونوه “عمر” إلى أن الجانبين بحثا أيضاً “الوضع الإنساني في المنطقة والتحديات التي تواجهها وخاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على مناطق شمال شرق سوريا وأهمية تبادل الخبرات حول سبل الوقاية”. ولفتت المواقع الكردية إلى أنه خلال الزيارة سلمت ما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية”، طفلة من أصول بريطانية تبلغ من العمر 4 أعوام إلى الوفد البريطاني.

المصدر: وكالات