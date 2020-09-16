نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 10 حالات إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13/9/2020 و14/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت بتاريخ 15/9/2020، وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 13/9/2020 كالآتي:

* رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 14/9/2020 كالآتي:

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

* رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (كلها سلبية).

* رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

* رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة إيجابية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).

* رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة ايجابية).

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية).

وجاءت نتائج 15/9/2020 كالآتي:

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).

* رحلة ابو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية).

* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية).

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

* رحلة الدوحة: شركة BG رقم 4026 (كلها سلبية).

* رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

* رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام