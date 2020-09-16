إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 11 إصابة مثبتة لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تم تسجيل اليوم 11 إصابة بcovid19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وكلها لمقيمين مخالطين، من بينهم إصابتان من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو الآتي: شحور 3، العباسية 3، صور 2، البص 1، الرشيدية 1، طيرفلسية 1، وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 728 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 177 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 541 حالة محلية (536 حالة من المخالطين) من بينها 97 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و15 حالة من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، و108 حالات من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و12 حالة وفاة محلية، وتماثل 272 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم حالتي شفاء”.

وأشارت إلى أن “الوحدة هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام