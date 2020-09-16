اردوغان: على الدول الأوروبية أن تكون عادلة ومتزنة بمسألة الخلافات القائمة في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء أن “على الدول الأوروبية أن تكون عادلة ومتزنة في مسألة الخلافات القائمة في شرق المتوسط”.

وقال اردوغان في لقاء أجراه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبر تقنية الفيديو إن “الخلافات في شرق المتوسط يمكن حلها بالمفاوضات طالما توفرت مقاربة بناءة وقائمة على العدل”.

وأشار اردوغان إلى “ضرورة أن تكون الدول الأوروبية عادلة ومتزنة في حكمها”، مشددا على “مواصلة بلاده تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق تركيا”.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، فقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم