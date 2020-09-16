رئيس الموساد يوسي كوهين: ربما نتوجه إلى البيت الأبيض لعقد اتفاق مع السعودية (اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 21:34

رئيس الموساد يوسي كوهين: ربما نتوجه إلى البيت الأبيض لعقد اتفاق مع السعودية (اعلام العدو)

منذ 39 mins 16 September، 2020
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