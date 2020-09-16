رئيس هيئة الأركان الصهيوني: التحقيق في ما حدث في القاعدة الإسرائيلية في الجليل كشف أن الحادث يُعتبر خطيرا للغاية

وصف رئيس هيئة الأركان الصهيوني أفيف كوخافي، دخول مجموعة مجهولة الى قاعدة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بانها حادثة “خطيرة للغاية”.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هايوم”، مساء اليوم الأربعاء، بأن “الجيش الإسرائيلي قدم اليوم لرئيس هيئة الأركان نتائج التحقيق الأولي في حادثة سرقة الاسلحة”.

وأشار كوخافي إلى أن التحقيق الأولي كشف أن الحادث يُعتبر خطيرا للغاية، وجرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء، حتى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط كبير برتبة عقيد، على أن تكون مهمتها فحص هذه الجوانب بعمق، وعليها تقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريبا، مع التشديد على عدم نشر نتائج هذه اللجنة لخطورة ما ستنجم عنه من إخفاقات متوقعة.

وذكرت الصحيفة أن نتائج التحقيق التي قدمت للجنرال أفيف كوخافي هي أيضا قد تم التوصية بعدم نشرها، نتيجة لتضمنها عيوبا وإخفاقات داخل القاعدة العسكرية .

وكان مجهولون اقتحموا في السادس من الشهر الجاري قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة الإسرائيلي واستولوا من مخزن السلاح على الكثير من الأسلحة.

المصدر: سبوتنيك