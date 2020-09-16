فعاليات البقاع الغربي شكروا حسن لإلغاء قراره بإستخدام مستشفى مشغرة للسجناء المصابين بكورونا

شكر حزب الله وحركة أمل وفعاليات وأهالي مشغرة والبقاع الغربي الاربعاء في بيان لهم “وزير الصحة الدكتور حمد حسن لإلغاء قراره الذي كان يسمح بإستخدام مستشفى مشغرة الحكومي للسجناء المصابين بكورونا”.

وقال البيان “نتوجه لمعاليه بأفضل عبارات الشكر والإمتنان له ونحن الذي تعودنا عليه بحضوره واهتمامه بهذه المستشفى ونحن نعلم أن خلفية قراره كان المراد منها خير المستشفى وتعزيز إدارتها وزيادة التجهيزات”، وتابع أن “الوزير صاحب أخلاق عالية نزل عند رغبة الاحزاب والأهالي وادارة المستشفى وألغى القرار”.

واضاف البيان “كل الشكر للقوى الامنية التي واكبت كل التحركات”، وتابع “الشكر لأهلنا الاعزاء الذين هم أصحاب الفضل والخير في كل تحرك ورأي وقرار”، ودعا “وزير الصحة لزيادة دعم مستشفى مشغرة الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام