لجنة الاسير سكاف: فلسطين ستبقى البوصلة والقضية المركزية لجميع الشرفاء

أكدت لجنة عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي يحيى سكاف في بيان لها الاربعاء أن “فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية والقضية المركزية لجميع الشرفاء والمقاومين لأن تحريرها من البحر إلى النهر هو واجب مقدس”.

وحيت اللجنة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في الذكرى السنوية الـ38 لانطلاقتها”، واشارت الى أن “هذه المسيرة أسست لتاريخ نضالي كبير في الصراع مع العدو الصهيوني، حيث قدمت قوى المقاومة الوطنية آلاف الشهداء والجرحى في العمليات البطولية التي نفذها مقاوموها ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان”.

وقالت اللجنة “من الضروري التمسك بهذه المناسبة الوطنية التي تعني جميع المؤمنين بنهج المقاومة ضد العدو الصهيوني، لأنها مسيرة تعمدت بالتضحيات الجسام لشهداء رووا بدمائهم الطاهرة أرض الجنوب والبقاع وبيروت، حيث حققت هذه التضحيات لقوى المقاومة الوطنية والإسلامية التحرير للأراضي اللبنانية بمعظمها”.

ودعت “كل القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية إلى المشاركة بكثافة في فاعليات يوم الغضب يوم الجمعة المقبل نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا لتطبيع بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو الغاصب”، وتابعت “هذا التطبيع يشكل وصمة عار على جبين هؤلاء المطبعين المنبطحين أمام الإدارة الأميركية الذين يسيئون إلى القضية الفلسطينية والشهداء والمقدسات التي ما زال يحتلها العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام