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September 16 2020 - 18:10

لبنان: الإدعاء على المتسببين بحريق المرفأ

منذ 1 ساعة 16 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

ادعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على عدد من الاشخاص بتسببهم بحريق داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت، ما أدى الى تلوث البيئة وتلف بضائع مختلفة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “القاضي ابو حيدر طلب من قاضي  التحقيق الأول في بيروت إجراء التحقيقات في حق كل من: أكرم.خ (لبناني) رائد.ن (لبناني) محمد.إ(فلسطيني) ومحمود.خ (لبناني) وكل من يظهره التحقيق متورطا بشبهة الإقدام، عن إهمال وقلة إحتراز، على التسبب بحريق داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت، ما أدى الى تلوث البيئة وتلف بضائع مختلفة”.

وتابعت الوكالة ان “ابو حيدر ادعى على المشتبه فيهم طالبا توقيف الثاني والثالث والرابع وجاهيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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