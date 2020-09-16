وزير الصحة اللبناني حمد حسن يلغي القرار بجلب مساجين الى مستشفى مشغرة الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 18:10

وزير الصحة اللبناني حمد حسن يلغي القرار بجلب مساجين الى مستشفى مشغرة الحكومي

منذ 2 ساعة 16 September، 2020
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