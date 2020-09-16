وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع أعداد الوفيات والاصابات بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاربعاء أن “حالات الوفاة الجديدة بوباء كورونا سجلت لمواطنين من طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا، إضافة لمواجنة من عناتا، ومواطن من قطاع غزة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (130)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (74)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (98)، جنين (32)، أريحا والأغوار (35)، طوباس (9)، سلفيت (40)، طولكرم (43)، قطاع غزة (94)، ضواحي القدس (95)، مدينة القدس (207)”.

وتابعت الوزيرة أن “حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (251)، محافظة طولكرم (25)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة طوباس (16)، محافظة جنين (32)، مدينة القدس (147)، قطاع غزة (53)”، ولفتت إلى “وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

المصدر: فلسطين اليوم