الصحة العالمية توصي بالتطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية وسط انتشار “كوفيد-19”

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش الأربعاء، أن المنظمة توصي بالتطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية وسط انتشار “كوفيد-19” في العالم. وقالت فوينوفيتش، في حديث لقناة “روسيا-24” “يوصى بلقاح الأنفلونزا والمكورات الرئوية لأنه سيكون من الأسهل فهم مكان إصابة الشخص بـ”كوفيد-19″ إذا مرض”.

وأوضحت أن هذا من شأنه أن يقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي، وسيسهل على النظام الصحي التعامل معه. وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن العدوى المختلطة دائماً ما يواجه الجسم صعوبة على تحملها.

المصدر: سبوتنيك