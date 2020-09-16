الخارجية السورية رداً على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس الأسد: يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2020 - 16:26

الخارجية السورية رداً على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس الأسد: يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم

منذ 57 mins 16 September، 2020
الخارجية السورية
سورية - عربي وإقليمي

أكدت وزارة الخارجية السورية أن “تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد، تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها”.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية  في تصريح لـ “سانا” الأربعاء إن “تصريحات رأس الإدارة الأمريكية تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم”.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة