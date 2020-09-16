الخارجية السورية رداً على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس الأسد: يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم

أكدت وزارة الخارجية السورية أن “تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد، تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها”.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في تصريح لـ “سانا” الأربعاء إن “تصريحات رأس الإدارة الأمريكية تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم”.

المصدر: سانا