حسن: تسجيل الإصابات بكورونا بشكل تصاعدي يحتم تسريع الخطوات دون التسرع

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن إجتماعا في وزارة الصحة العامة الاربعاء لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين السجناء، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركائها في المجال الصحي والإنساني.

وقال حسن: “يأتي الاجتماع تحت عنوان واحد هو دعم السجناء صحيا ونفسيا ولوجستيا، فالسجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه ومن الواجب أن يحظى بمواكبة عامة صحية وطبية كما قانونية وعدلية وقضائية بهدف تخفيف الإكتظاظ واتخاذ الإجراءات المساعدة على تقليص خطر انتشار الوباء بين السجناء”، وتابع “أتمنى على السلطات ذات الصلة إتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من إنتشار الوباء في البلد”.

وأضاف حسن “اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة”، وتابع “أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز إستشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات”.

وشدد حسن على أن “حق السجناء يماثل حق أي مواطن طليق”، وقال إن “عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات دون التسرع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام