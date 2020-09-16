الرئيس عون: نأمل ان تنجح مبادرة الرئيس ماكرون

أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

من جهة ثانية، أمل الرئيس عون خلال استقباله المفوض العام لـ”الاونروا” فيليب لازاريني الاربعاء ان “تتجاوب الدول المانحة مع طلب منظمة الاونروا بتوفير المال اللازم لها كي تستطيع الخروج من الازمة المالية التي تمر بها وتتابع تقديم سائر خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول الأخرى”.

واكد الرئيس عون ان “لبنان ما زال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وكذلك الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا الى لبنان نتيجة استهداف مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا”، معتبرا ان “لبنان عانى من تداعيات النزوح السوري واللجوء الفلسطيني ما يكفي لوضع حد لهذه المعاناة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام