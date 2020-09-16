فلسطين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″ برصد 15 حالة جديدة بينما الإصابات تقفز إلى 42379 بعد تسجيل 963 حالة منذ الأمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 14:38

فلسطين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″ برصد 15 حالة جديدة بينما الإصابات تقفز إلى 42379 بعد تسجيل 963 حالة منذ الأمس

منذ 43 mins 16 September، 2020
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