هيئة الأسرى: إصابة الأسير إياد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار بالخليل بفيروس كورونا (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 14:38

هيئة الأسرى: إصابة الأسير إياد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار بالخليل بفيروس كورونا (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 48 mins 16 September، 2020
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