الشيخ قبلان: القدس ستبقى بوصلة تحركاتنا وسيكون النصر حليف شعوبنا المقاومة

أكد رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان ان “توقيع اتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني لن يثني عزيمة شعوبنا وقوى المقاومة في النضال لنيل حقوقنا المشروعة في أرضنا وبذل التضحيات من اجل تحريرها”.

وشدد الشيخ قبلان الاربعاء على ان “القدس ستبقى بوصلة مواقفنا وتحركاتنا وسيكون النصر حليف شعوبنا المقاومة المتمسكة بحقوقها”، واكد ان “الحق يعلو ولا يعلى عليه ولن يضيع حق تنشده ارادات حرة مؤمنة ومخلصة لقضيتها في تحرير ارضها والتحرر من الظلم والبغي”.

واستنكر الشيخ قبلان “بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، من منطلق انه شر مطلق يحرم التعامل معه شرعا”، ولفت الى ان “التطبيع مع هذا العدو الغاشم فعل خيانة لتضحيات شعوبنا العربية والإسلامية وخروج عن المنظومة الأخلاقية والإنسانية والدينية المرتكزة على الحق والايمان والعدل”.

واوضح الشيخ قبلان انه “لا يمكن اضفاء الشرعية القانونية والإنسانية بالاعتراف بكيان عنصري غاصب، فيما هو غدة سرطانية استعمارية معادية لنسيجنا العربي والإسلامي الذي يأبى ان يحتضن عدوا يتربص الشر بأمنه واستقراره ووجوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام