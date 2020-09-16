اعلام العدو: الصاروخ الذي أطلق فجر اليوم من قطاع غزة سقط بين مبنيين في كيبوتس نيرعام وخلف ضرراً كبيراً (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 14:38
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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة
سرايا القدس: المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه عدد من المواقع والمستوطنات ردا على قصف غزة
كتائب القسام: قيادة المقاومة قالت كلمتها وسيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة
ألوية الناصر صلاح الدين: المقاومة اليوم أثبتت أن زمن الصمت قد ولّى والنار سنقابلها بنار أشد وأكبر
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: ردّنا على الغارات الإسرائيلية سيبقى حاضرا لمواجهة أي عدوان
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إن محور المقاومة هو المحور الذي يعمل لمصلحة فلسطين ويؤسس للمستقبل
الشيخ قاسم: إن تهديد التطبيع هو فرصة يجب أن نستفيد منها لفرز الداعمين لفلسطين عن خدم "اسرائيل"
الشيخ قاسم: "اسرائيل" مردوعة كما لم يحصل في تاريخها وعوامل ضعفها وتفككها تضعها على طريق الزوال
الشيخ قاسم: الخزي والعار للإمارات ولكلّ من يطبّع وليعلموا أنهم لن يقدموا شيئا ضد القضية الفلسطينية ولن ينجحوا
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: التطبيع مع العدو فعل خيانة لتضحيات شعوبنا وخروج عن المنظومة الأخلاقية والدينية
الشيخ عبد الامر قبلان: توقيع اتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني الغاشم لن يثني عزيمة شعوبنا وقواه المقاومة عن النضال
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: خطوات الحكام العرب الذين طبّعوا بالأمس تزعزع أمن المنطقة
الرئيس روحاني: الإمارات والبحرين تسعيان الى منح "اسرائيل" قواعد في المنطقة وعليهما تحمل كل العواقب الوخيمة
مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إنعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لتل أبيب من اتفاقيات التطبيع
عبد اللهيان: الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءاً من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لعدم بيع أسلحة الى السعودية والإمارات بسبب الحرب على اليمن
وحدات من الجيش العراقي تتصدى لهجوم إرهابي على إحدى النقاط العسكرية في قرية الشحاطية بريف السلمية الشمالي الشرقي
مصادر عراقية تتحدث عن استهداف سيارة تابعة للاستخبارات الأميركية بعبوتين ناسفتين قرب قاعدة فكتوريا في بغداد
الدفاع التركية: وفدان عسكريان تركي وروسي يعقدان اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في إدلب السورية في أنقرة
رئيسة المفوضية الأوروبية: تركيا يجب أن تتوقف عن ترهيب جيرانها واليونان وقبرض تعوّلان على دعم الاتحاد الأوروبي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
اعلام العدو: الصاروخ الذي أطلق فجر اليوم من قطاع غزة سقط بين مبنيين في كيبوتس نيرعام وخلف ضرراً كبيراً (قناة الأقصى الفضائية)
منذ 49 mins
16 September، 2020
قطاع غزة
كيبوتس نيرعام
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