اعلام العدو: الصاروخ الذي أطلق فجر اليوم من قطاع غزة سقط بين مبنيين في كيبوتس نيرعام وخلف ضرراً كبيراً (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 14:38

اعلام العدو: الصاروخ الذي أطلق فجر اليوم من قطاع غزة سقط بين مبنيين في كيبوتس نيرعام وخلف ضرراً كبيراً (قناة الأقصى الفضائية)

منذ 49 mins 16 September، 2020
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