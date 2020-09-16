حسين النمر: لتشكيل حكومة وطنية مشتركة تستطيع أن تنقذ البلد مما نحن فيه

دعا مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر إلى “تشكيل حكومة وطنية مشتركة، تستطيع أن تنقذ البلد مما نحن فيه، لأن الشعب اللبناني يرزح تحت أعباء اقتصادية واجتماعية ولم يعد يحتمل”.

وأضاف النمر “نأمل أن تتحقق هذه الشراكة قريبا ونأمل إنجاز حكومة للبنانيين تستطيع النهوض بالبلد وإنقاذه وأن تطبق الأجندة الإصلاحية المطلوبة للبلد، حتى يعيش الناس في هناء وراحة وأمن وبناء مستقبل أفضل”.

وتابع النمر “نحن لا نريد أن نلغي أحدا، ولكن في الوقت ذاته لا نقبل بأن يلغينا أحد”، واضاف “إلغاؤنا وحذفنا من المعادلة صعب، نحن حاضرون في كل ساحة من ساحات هذه البلاد وجاهزون لأن نحمي الوطن، ولا يمكن أن نتنازل عن هويتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام