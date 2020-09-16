مؤتمر فكري في ذكرى استشهاد الامام زين العابدين وشجباً للإساءة لنبينا الأكرم

بمناسبة ذكرى استشهاد الامام زين العابدين “عليه السلام” وشجباً للإساءة التي تعرض لها نبينا الأكرم “ص” اقيم مؤتمر فكري بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وقناة الصراط الفضائية بإدارة عضو الجمعية الحاج الأستاذ محمد عبدالله. وتخلله بالاضافة الى المداخلات المختلفة منبر حر للجميع لشجب التعرض لمقدساتنا.

وجاء في برنامج مؤتمر اليوم الموعود الفكري الثلاثون، بعد تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو الجمعية، كلمة جمعية الامام المنتظر{عج}العالمية القاها عضو الهيئة الادارية في الجمعية سماحة العلامة الشيخ محمد طليس ، ثم كلمة القدس الشريف لسيادة المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد سعد الذبحاوي عضو جمعية الامام المنتظر{عج}العالمية القى محاضرة حول الامام زين العابدين عليه السلام ثم نعي حسيني من مقام السيدة خولة “عليها السلام”.

اعقب ذلك زيارة الناحية المقدسة نيابة عن صاحب الزمان وعن المؤمنين من رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية الحاج حبيب الله بلوق. واختتم بدعاء الفرج من مقام السيدة خولة”ع” مع رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية وأعضائها سماحة الشيخ جمال حمشو وسماحة السيد سعد الذبحاوي.

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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية