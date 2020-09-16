روسيا ستبيع 100 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إلى الهند

أكدت تقارير إعلامية أن روسيا توصلت إلى اتفاق على تصدير 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الهند. ونقلت وكالة “نوفوستي” الأربعاء عن مصدر مطلع على الموضوع قوله إن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اتفق على تصدير هذه الشحنة الهائلة من اللقاح الذي يحمل اسم “سبوتنيك V” إلى شركة أدوية هندية.

وأكدت وكالة “رويترز” صحة هذا الخبر نقلا عن مصدر مقرب من الصفقة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق من اليوم. وأشارت الوكالة إلى أن الشركة الهندية التي لم يتم الكشف عن اسمها ستشارك في الاختبارات السريرية للقاح الروسي في البلاد. وأصبحت روسيا في آب/أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه. وكان صندوق الاستثمارات المباشرة قد أبرم منذ ذلك الحين عقودا على تصدير اللقاح الروسي إلى كازاخستان والمكسيك والبرازيل، بالإضافة إلى اتفاق شراكة يقضي بإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند.

المصدر: روسيا اليوم