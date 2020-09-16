القصف بالقصف … الغرفة المشتركة : لن نسمح للعدو باستهداف شعبنا و مواقعنا

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء 16/9/2020 ، انها لن تسمح للعدو باستهداف شعبنا ومواقعنا فالقصف بالقصف.

وقالت الغرفة المشتركة خلال بيان مقتضب لها “ردنا على الغارات الصهيونية الذي كان اليوم حاضرا، وسيبقى حاضرا لمواجهة أي عدوان”.

بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن من حق المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي، عندما تتكالب القوى الظالمة لإضاعة الحقوق و تتآمر على ظلم شعبنا.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، رد المقاومة الذي أثلج صدور شعوب الأمة وأعاد لها الشعور بالعزة والفخر رغم السقوط الخطير لحكام الامارات والبحرين.

وأكدت أن رسالة المقاومة واضحة بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن يحسم إلا لصالح الشعب الفلسطيني على يد الأحرار وليس العبيد.

وقالت”عندما تتكالب القوى الظالمة لإضاعة الحقوق و تتآمر على ظلم شعبنا سيكون من حق المقاومة التصدي لهذا الظلم والعدوان لتؤكد أن الفلسطينيين لن يستسلموا”، مشددة على أن المقاومة تعزز معادلات الردع بردها المباشر وبالمثل على القصف لمواقعها.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن “المقاومة تؤكد في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك”، موضحا أن ردها اليوم هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة ورد على قصف مواقع المقاومة.

وتابع”بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر توقيع اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها”.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية عدة غارات على عدة مواقع للمقاومة في قطاع بحجة الرد على الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة لحظة توقيع اتفاق التطبيع مع الامارات والبحرين في واشنطن وادى لإصابة 13 اسرائيلياً وصفت اصابة احدهم بالخطيرة، مما دفع فصائل المقاومة بالرد على القصف بالقصف .



المصدر: فلسطين اليوم