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September 16 2020 - 12:44

ظريف: حان وقت اليقظة

منذ 55 mins 16 September، 2020
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

رداً على مزاعم وسائل الاعلام الغربية حول خطة ايرانية لاغتيال سفيرة امريكية ، كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، قائلاً “حان وقت اليقظة”، مضيفاً أن “الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه الى اغتيال العدو الأول لداعش (سليماني)”. وتابع قائلا إن “الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره الى أم المهالك”.

واشار ظريف الى مزاعم صحيفة بوليتيكو الأمريكية حول وجود خطة لاغتيال سفيرة امريكا في جنوب افريقيا، قائلاً إن “مصادر بوليتيكو هي مسؤولون امريكيون ومصادر ترامب تقارير صحفية”.

وكانت صحيفة بوليتيكو الامريكية قد أدعت نقلا عن  مصادر غير معروفة ان طهران تنوي اغتيال سفيرة امريكا في جنوب افريقيا لانا ماركس، حسب قولها.

المصدر: ارنا

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