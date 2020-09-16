حماس: ردنا اليوم هو لصد العدوان الصهيوني على غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن “المقاومة تؤكد في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك”، موضحا أن ردها هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة ورد على قصف مواقع المقاومة.

وتابع”بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر توقيع اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها”.

وكانت طائرات الاحتلال “الاسرائيلي” شنت فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مواقع ومستوطنات الاحتلال في “غلاف غزة” برشقات صاروخية، إذ دوّت صافرات الانذار لأكثر من مرة في المستوطنات.

المصدر: فلسطين اليوم