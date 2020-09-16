الرئيس روحاني: امريكا أمام هزيمة كبيرة.. والدول المطبعة مع العدو تتحمل عواقب تصرفاتها

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، في اشارته الى فشل اميركا في استخدام “آلية الزناد” لإعادة الحظر على إيران، “اننا سنشهد انتصارا كبيرا يومي السبت والأحد القادمين وهزيمة فاضحة لاميركا”. وأضاف روحاني ان “على أمريكا انتظار الهزيمة القادمة والفشل في تطبيق آلية الزناد لأن العالم كله يعلم أن هذه الآلية تخص الاعضاء الموقعين على الاتفاق النووي، أما أمريكا فقد خانت الاتفاق وخرجت منه ووصفته بكل ما هو سيء ، كما حثت الاعضاء الآخرين على الخروج منه، وبالتالي فأنها لاتمتلك الصلاحية لتفعيل آلية الزناد”.

واشار الى ان امريكا “باتت معزولة ولم تقف معها الا الاذناب ومن بينهم الكيان الصهيوني اللامشروع”. واعتبر روحاني ان “القنوات التي تعمل ضد إيران في الخارج لم تنطق بالحقيقة، ولم تقل ان امريكا اطلقت مزاعمها بتفعيل آلية الزناد وانتظرت شهرا لكنها لم تستطع حتى البدء باطلاق هذه الآلية”.

وفي جانب آخر من حديثه، نفى روحاني ما ذكره الرئيس الامريكي قبل يومين بأن “النمو الاقتصادي في إيران خلال الاشهر الاخيرة وصل الى ناقص 25” ، قائلاً إن “نمو الاقتصادات الغربية حاليا بلغ ناقص 11 و12 و22 بالمئة وربما اكثر من ذلك ، أما إيران وفي ظل عام قفزة الانتاج فانها تشهد حركة ناشطة في البنى التحتية خاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والطاقة الكهربائية حيث يتم اسبوعيا افتتاح مشاريع كبيرة في هذا المجال”.

وتعليقا على اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الكيان الصهيوني، قال روحاني إن “حكام بعض دول المنطقة التي تضم شعوبا اسلامية متدينة، لادين لهم ولا وفاء، لا يفهمون احكام الدين ولا كيفية تطبيقها، كما أنهم تخلو عن عروبتهم وخانوا الشعب العربي الفلسطيني ، فأين العروبة”.

واضاف أن “جرائم الصهاينة تتزايد يوميا في فلسطين ، فكيف يمد هؤلاء الحكام ايديهم نحو الكيان الصهيوني ويلوحون باعطائه موطئ قدم في المنطقة”.

المصدر: ارنا