كتائب القسام: سيظل الرد مباشرا فالقصف بالقصف وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:44

كتائب القسام: سيظل الرد مباشرا فالقصف بالقصف وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه

منذ 13 mins 16 September، 2020
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