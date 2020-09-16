كتائب القسام: سيظل الرد مباشرا فالقصف بالقصف وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:44
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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة
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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: ردّنا على الغارات الإسرائيلية سيبقى حاضرا لمواجهة أي عدوان
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرعى توقيع نظامي الإمارات والبحرين إتفاقا للتطبيع مع العدو الصهيوني
الرئيس الامريكي يؤكد ان خمس دول اخرى قد تلتحق بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني
حركة الجهاد الإسلامي: ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقا للتطبيع إنّما إعلان الانتقال الى إقامة حلف يكرّس الهيمنة
حركة الجهاد الإسلامي: اتفاقات الخيانة والعار هذه ليست إلّا لعنة ستطارد من وقّعها مع كيان العدو ولن تحقق أي استقرار
الرئاسة الفلسطينية: ما جرى في البيت الابيض لن يحقق السلام في المنطقة
المطران عطا الله حنا للمنار: مظاهر التطبيع التي نراها تندرج بإطار المؤامرة التي تستهدف فلسطين ولبنان والعراق وكل المشرق
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نؤكد كفلسطينيين ومن قلب مدينة القدس بأن التطبيع وترامب يخدمون كيان الاحتلال
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نراهن على الشعوب العربية ونثمن مواقفها ولا نراهن على الحكام الذين يذهبون نحو التطبيع
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: خطوات الحكام العرب الذين طبّعوا بالأمس تزعزع أمن المنطقة
الرئيس روحاني للحكام المطبعين: أين ذهبت العروبة وأين ذهبت الأخوّة مع فلسطين كيف تمدون أيديكم الى الإسرائيليين؟
مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إنعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لتل أبيب من اتفاقيات التطبيع
عبد اللهيان: الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءاً من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج
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وحدات من الجيش العراقي تتصدى لهجوم إرهابي على إحدى النقاط العسكرية في قرية الشحاطية بريف السلمية الشمالي الشرقي
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
كتائب القسام: سيظل الرد مباشرا فالقصف بالقصف وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه
منذ 13 mins
16 September، 2020
العدو الصهيوني
قطاع غزة
كتائب القسام
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